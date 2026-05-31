La boutique Apiculture HATSCH vous ouvre ses portes, Apiculture Hatsch, chemin Ihegi, Wittisheim
La boutique Apiculture HATSCH vous ouvre ses portes, Apiculture Hatsch, chemin Ihegi, Wittisheim samedi 3 octobre 2026.
La boutique Apiculture HATSCH vous ouvre ses portes 3 – 10 octobre Apiculture Hatsch, chemin Ihegi European Collectivity of Alsace
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T08:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T08:00:00+02:00 – 2026-10-10T08:30:00+02:00
Dans la boutique, retrouvez nos miels labelisés « Savourez l’Alsace Produit du terroir » et IGP Alsace. Nos 2 labels vous garantissent un miel qui est contrôlé et analysé en laboratoire.
Au programme de votre visite :
– Dégustation de miel
– Exposition de matériels anciens apicoles
Apiculture Hatsch, chemin Ihegi 67820 Wittisheim Wittisheim 67820 European Collectivity of Alsace Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@apiculture-hatsch.fr »}]
Découvrez Apiculture HATSCH, une boutique qui célèbre le miel d’Alsace miel d’Alsace bougies cire d’abeille
DR
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