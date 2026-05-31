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La boutique Apiculture HATSCH vous ouvre ses portes, Apiculture Hatsch, chemin Ihegi, Wittisheim

La boutique Apiculture HATSCH vous ouvre ses portes, Apiculture Hatsch, chemin Ihegi, Wittisheim

La boutique Apiculture HATSCH vous ouvre ses portes, Apiculture Hatsch, chemin Ihegi, Wittisheim samedi 3 octobre 2026.

Lieu : Apiculture Hatsch, chemin Ihegi

Adresse : 67820 Wittisheim

Ville : 67820 Wittisheim

Département : European Collectivity of Alsace

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Tarif : entrée libre

La boutique Apiculture HATSCH vous ouvre ses portes 3 – 10 octobre Apiculture Hatsch, chemin Ihegi European Collectivity of Alsace

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T08:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T08:00:00+02:00 – 2026-10-10T08:30:00+02:00

Dans la boutique, retrouvez nos miels labelisés « Savourez l’Alsace Produit du terroir » et IGP Alsace. Nos 2 labels vous garantissent un miel qui est contrôlé et analysé en laboratoire.
Au programme de votre visite :
– Dégustation de miel
– Exposition de matériels anciens apicoles

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Découvrez Apiculture HATSCH, une boutique qui célèbre le miel d’Alsace miel d’Alsace bougies cire d’abeille

DR

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