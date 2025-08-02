La boutique Art d’Ici Office de Tourisme Saint-Amand-en-Puisaye

La boutique Art d’Ici Office de Tourisme Saint-Amand-en-Puisaye samedi 2 août 2025.

La boutique Art d’Ici

Office de Tourisme 6 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 14:30:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

Date(s) :

2025-08-02 2025-10-01

Ce qui définit la Puisaye-Forterre est sa terre d’exception, d’un savoir-faire ancestral né du sol au travers d’une tradition potière, elle s’est transformée petit à petit en une terre d’accueil et de création pour nombre d’artistes et d’artisans d’art. Ici, les créateurs ont trouvé l’inspiration. A travers eux, cette terre se réinvente et se renouvelle dans les formes, les matières et les couleurs. Art d’Ici, le premier réseau de boutiques de créateurs de Puisaye-Forterre met en lumière ces femmes et ces hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer et à inventer. .

Office de Tourisme 6 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 63 15 accueil@puisaye-tourisme.fr

English : La boutique Art d’Ici

German : La boutique Art d’Ici

Italiano :

Espanol :

L’événement La boutique Art d’Ici Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2025-08-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !