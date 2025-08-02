La boutique Art d’Ici Office de Tourisme Saint-Amand-en-Puisaye
La boutique Art d’Ici
Office de Tourisme 6 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Ce qui définit la Puisaye-Forterre est sa terre d’exception, d’un savoir-faire ancestral né du sol au travers d’une tradition potière, elle s’est transformée petit à petit en une terre d’accueil et de création pour nombre d’artistes et d’artisans d’art. Ici, les créateurs ont trouvé l’inspiration. A travers eux, cette terre se réinvente et se renouvelle dans les formes, les matières et les couleurs. Art d’Ici, le premier réseau de boutiques de créateurs de Puisaye-Forterre met en lumière ces femmes et ces hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer et à inventer. .
Office de Tourisme 6 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 63 15 accueil@puisaye-tourisme.fr
