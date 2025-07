La Boutique Art d’Ici Office de Tourisme Saint-Fargeau

Office de Tourisme 3, place de la République Saint-Fargeau Yonne

2025-07-25

2025-10-31

Ce qui définit la Puisaye-Forterre est sa terre d’exception, d’un savoir-faire ancestral né du sol au travers d’une tradition potière, elle s’est transformée petit à petit en une terre d’accueil et de création pour nombre d’artistes et d’artisans d’art. Ici, les créateurs ont trouvé l’inspiration. A travers eux, cette terre se réinvente et se renouvelle dans les formes, les matières et les couleurs. Art d’Ici, le premier réseau de boutiques de créateurs de Puisaye-Forterre met en lumière ces femmes et ces hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer et à inventer.

La collection Printemps-Été est présentée du début d’avril à mi juillet, la collection Été-Automne de fin juillet à début novembre et la troisième collection de mi-novembre à début mars. .

