LA BOUTIQUE AUX SANTONS Aniane

LA BOUTIQUE AUX SANTONS Aniane dimanche 7 décembre 2025.

LA BOUTIQUE AUX SANTONS

Aniane Hérault

Début : 2025-12-07

fin : 2026-01-04

Du 7 décembre au 4 janvier, entrez dans la magie de Noël et découvrez un univers où la tradition provençale prend vie

Retrouvez les plus grands artisans santonniers

Santon Di Landro

Côté Santon

Santon Mayans

Santon Roverch

Chaque santon raconte une histoire, chaque crèche fait revivre la magie des Noëls d’antan

Que vous soyez collectionneur, passionné ou simplement amoureux des traditions, laissez-vous séduire par ces petits personnages façonnés avec amour et savoir-faire.

Venez flâner, rêver et préparer vos fêtes dans l’atmosphère chaleureuse et lumineuse des Fééries de Noël d’Aniane ✨

Un rendez-vous incontournable pour petits et grands, au cœur de la tradition et de la magie de Noël ! .

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 40

English :

From December 7 to January 4, enter the magic of Christmas and discover a world where Provencal tradition comes to life?

Meet the greatest santon craftsmen! Stroll, dream and prepare for the festive season in the warm, luminous atmosphere of the Fééries de Noël d’Aniane?

A not-to-be-missed event for young and old, at the heart of Christmas tradition and magic!

German :

Vom 7. Dezember bis zum 4. Januar tauchen Sie in den Zauber von Weihnachten ein und entdecken Sie eine Welt, in der die provenzalische Tradition zum Leben erwacht?

Treffen Sie die größten Kunsthandwerker der Santantonniers! Flanieren Sie, träumen Sie und bereiten Sie Ihr Fest in der warmen und leuchtenden Atmosphäre der Fééries de Noël d’Aniane vor?

Ein unumgänglicher Termin für Groß und Klein, im Herzen der Tradition und des Weihnachtszaubers!

Italiano :

Dal 7 dicembre al 4 gennaio, entrate nella magia del Natale e scoprite un mondo in cui le tradizioni provenzali prendono vita?

Incontrate i più grandi produttori di santon! Venite a passeggiare, a sognare e a prepararvi alle feste nella calda e luminosa atmosfera delle Fééries de Noël d’Aniane?

Un evento imperdibile per grandi e piccini, nel cuore della tradizione e della magia del Natale!

Espanol :

Del 7 de diciembre al 4 de enero, entre en la magia de la Navidad y descubra un mundo donde las tradiciones provenzales cobran vida..

¡Conozca a los más grandes fabricantes de santones! Venga a pasear, soñar y prepararse para las fiestas en el ambiente cálido y luminoso de las Féééries de Noël d’Aniane?

Una cita ineludible para grandes y pequeños, en el corazón de la tradición y la magia de la Navidad

