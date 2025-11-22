La boutique de faïences Musées et Amis des Musées et des Arts Carré Louvain Sarreguemines
Carré Louvain 12 rue Sainte Croix Sarreguemines Moselle
Gratuit
Gratuit
Vendredi Dimanche 2025-11-22 10:00:00
2025-12-23 19:00:00
2025-11-22 2025-12-24
Découvrez de magnifiques pièces de faïence et d’artisanat local dans la boutique des Musées et de l’association Les Amis des Musées et des Arts .Tout public
Carré Louvain 12 rue Sainte Croix Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr
English :
Discover magnificent pieces of earthenware and local crafts in the store of the Museums and the association Les Amis des Musées et des Arts .
German :
Entdecken Sie in der Boutique der Museen und des Vereins Les Amis des Musées et des Arts (Freunde der Museen und der Künste) wunderschöne Fayencen und lokales Kunsthandwerk.
Italiano :
Scoprite magnifici pezzi di terracotta e di artigianato locale nel negozio dei Musei e dell’associazione Les Amis des Musées et des Arts .
Espanol :
Descubra magníficas piezas de loza y artesanía local en la tienda de los Museos y la asociación Les Amis des Musées et des Arts .
