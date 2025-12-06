La boutique de Noël artisanale par Carmen Creations MAISON URSULE Crozon

La boutique de Noël artisanale par Carmen Creations

MAISON URSULE 8 Quai du Fret Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 13:30:00

fin : 2025-12-06 19:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Carmen, artisan d’art en presqu’île de Crozon vous propose de découvrir ses créations en Noeuds coréens, une discipline ancestrale de noeuds décoratifs se déclinant en accessoires de décoration pour la maison, bijoux pour chiens et chats, porte-bonheurs, attrape-rêves, bijoux et accessoires de mode.

Carmen présentera également ses encadrements artistiques.

Entrée libre .

MAISON URSULE 8 Quai du Fret Crozon 29160 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La boutique de Noël artisanale par Carmen Creations Crozon a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime