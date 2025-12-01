La boutique de Noël de l’abbaye de Cluny Place du 11 Août 1944 Cluny
Place du 11 Août 1944 Abbaye de Cluny Cluny Saône-et-Loire
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-20 21:00:00
2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27
À l’occasion des fêtes de fin d’année et en même temps que les visites nocturnes du monument, la boutique de l’abbaye de Cluny est ouverte en soirée !
Profitez des idées cadeaux, des offres de fin d’année ou encore des nombreux jeux pour enfants ! .
Place du 11 Août 1944 Abbaye de Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 15 93
