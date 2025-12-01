La boutique de Noël de l’abbaye de Cluny Place du 11 Août 1944 Cluny

La boutique de Noël de l’abbaye de Cluny

Place du 11 Août 1944 Abbaye de Cluny Cluny Saône-et-Loire

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-20 21:00:00

2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27

À l’occasion des fêtes de fin d’année et en même temps que les visites nocturnes du monument, la boutique de l’abbaye de Cluny est ouverte en soirée !

Profitez des idées cadeaux, des offres de fin d’année ou encore des nombreux jeux pour enfants ! .

