La Boutique de Noël des artisants d Art de Saint-Amand-en-Puisaye Galerie l’ Art et la Matière Saint-Amand-en-Puisaye

Galerie l’ Art et la Matière 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-31 19:00:00
2025-12-13
Pour la deuxième année consécutive, le Collectif Céramique de Saint-Amand-en-Puisaye organise une boutique de Noël des artisans d ‘Art à la Galerie l’ Art et la Matière.
Céramique, bijoux, verre, laine … le meilleur de l’ artisanat local pour des cadeaux uniques !
24 Créateurs à découvrir dans les anciens communs du château. .
Galerie l’ Art et la Matière 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 56 53 04 collectifceramique@gmail.com
