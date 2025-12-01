La Boutique de Noël des artisants d Art de Saint-Amand-en-Puisaye Galerie l’ Art et la Matière Saint-Amand-en-Puisaye

La Boutique de Noël des artisants d Art de Saint-Amand-en-Puisaye

Galerie l’ Art et la Matière 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Gratuit

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-31 19:00:00

2025-12-13

Pour la deuxième année consécutive, le Collectif Céramique de Saint-Amand-en-Puisaye organise une boutique de Noël des artisans d ‘Art à la Galerie l’ Art et la Matière.

Céramique, bijoux, verre, laine … le meilleur de l’ artisanat local pour des cadeaux uniques !

24 Créateurs à découvrir dans les anciens communs du château. .

Galerie l’ Art et la Matière 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 56 53 04 collectifceramique@gmail.com

