Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Boutique de Noël du Patio Le Patio de La Roche La Rochefoucauld-en-Angoumois

La Boutique de Noël du Patio Le Patio de La Roche La Rochefoucauld-en-Angoumois jeudi 4 décembre 2025.

La Boutique de Noël du Patio

Le Patio de La Roche 38-40 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-04
fin : 2025-12-28

Date(s) :
2025-12-04

Pour Noël, la boutique du Patio de La Roche rouvre ses portes !
  .

Le Patio de La Roche 38-40 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 34 06  contact@lepatiodelaroche.com

English :

For Christmas, the Patio de La Roche boutique reopens its doors!

German :

Zu Weihnachten öffnet die Boutique im Patio de La Roche wieder ihre Türen!

Italiano :

La boutique Patio de La Roche riapre per Natale!

Espanol :

La boutique del Patio de La Roche reabre sus puertas por Navidad

L’événement La Boutique de Noël du Patio La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord