La Boutique de Noël Guéret

La Boutique de Noël
1 Grande Rue Guéret Creuse
Boutique de Noël organisée par l’association Paysan Marche avec artisans et créateurs laine, bois, papeterie, liqueurs, vitrail, bijoux, vannerie, tisanes, poterie… .
1 Grande Rue Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 93 56 88
