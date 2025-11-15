La Boutique de Noël Guéret

La Boutique de Noël

1 Grande Rue Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-11-15

Boutique de Noël organisée par l’association Paysan Marche avec artisans et créateurs laine, bois, papeterie, liqueurs, vitrail, bijoux, vannerie, tisanes, poterie… .

1 Grande Rue Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 93 56 88

English : La Boutique de Noël

German : La Boutique de Noël

Italiano :

Espanol : La Boutique de Noël

