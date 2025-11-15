Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Boutique de Noël Guéret samedi 15 novembre 2025.

1 Grande Rue Guéret Creuse

Début : 2025-11-15
fin : 2025-12-30

2025-11-15

Boutique de Noël organisée par l’association Paysan Marche avec artisans et créateurs laine, bois, papeterie, liqueurs, vitrail, bijoux, vannerie, tisanes, poterie…   .

1 Grande Rue Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 93 56 88 

