La Boutique de Noël Matha

La Boutique de Noël

12 rue André Brugerolle Matha Charente-Maritime

Début : Lundi 2025-11-25

fin : 2025-12-24

2025-11-25

Un Noël 100 % local, vous allez être emballés !

Les producteurs et artisans des Vals de Saintonge vous proposent

une sélection de leurs produits et créations pour des cadeaux uniques !

12 rue André Brugerolle Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 60 73 accueil@destinationvalsdesaintonge.com

English :

A 100% local Christmas you’re in for a treat!

The producers and craftsmen of the Vals de Saintonge are offering you

a selection of their products and creations for unique gifts!

German :

Ein Weihnachtsfest zu 100 % aus der Region Sie werden begeistert sein!

Die Produzenten und Handwerker der Vals de Saintonge bieten Ihnen an

eine Auswahl ihrer Produkte und Kreationen für einzigartige Geschenke!

Italiano :

Un Natale al 100% locale: una vera delizia!

I produttori e gli artigiani della Vals de Saintonge vi propongono una selezione di prodotti e creazioni

una selezione dei loro prodotti e creazioni per regali unici!

Espanol :

Unas Navidades 100% locales: ¡estás de enhorabuena!

Los productores y artesanos de Vals de Saintonge le proponen

una selección de sus productos y creaciones para hacer regalos únicos

