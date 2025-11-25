La Boutique de Noël Matha
La Boutique de Noël Matha mardi 25 novembre 2025.
La Boutique de Noël
12 rue André Brugerolle Matha Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-11-25
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-11-25
Un Noël 100 % local, vous allez être emballés !
Les producteurs et artisans des Vals de Saintonge vous proposent
une sélection de leurs produits et créations pour des cadeaux uniques !
.
12 rue André Brugerolle Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 60 73 accueil@destinationvalsdesaintonge.com
English :
A 100% local Christmas you’re in for a treat!
The producers and craftsmen of the Vals de Saintonge are offering you
a selection of their products and creations for unique gifts!
German :
Ein Weihnachtsfest zu 100 % aus der Region Sie werden begeistert sein!
Die Produzenten und Handwerker der Vals de Saintonge bieten Ihnen an
eine Auswahl ihrer Produkte und Kreationen für einzigartige Geschenke!
Italiano :
Un Natale al 100% locale: una vera delizia!
I produttori e gli artigiani della Vals de Saintonge vi propongono una selezione di prodotti e creazioni
una selezione dei loro prodotti e creazioni per regali unici!
Espanol :
Unas Navidades 100% locales: ¡estás de enhorabuena!
Los productores y artesanos de Vals de Saintonge le proponen
una selección de sus productos y creaciones para hacer regalos únicos
L’événement La Boutique de Noël Matha a été mis à jour le 2025-10-22 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme