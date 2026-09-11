La boutique de Noël Matha
mardi 24 novembre 2026 · Matha
Informations pratiques
Matha
La boutique de Noël
12 rue André Brugerolle Matha Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-24
fin : 2026-12-24
Date(s) :
2026-11-24
Laissez-vous séduire par la richesse de notre terroir et découvrez une sélection de produits artisanaux qui racontent notre région : pineau, cognac, safran, conserves… mais aussi céramique, calligraphie, librairie et bien d’autres trésors locaux.
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12 rue André Brugerolle Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 26 accueil@otvalsdesaintonge.com
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L’événement La boutique de Noël Matha a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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