La Boutique de Noël Saint-Jean-d'Angély lundi 24 novembre 2025.

La Boutique de Noël

8 Rue Grosse Horloge Saint-Jean-d'Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-24

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-11-24 2025-12-20

(re)Découvrez la diversité et la richesse de notre terroir.

Pineaux, Cognac, safran, conserves, mais aussi céramique, calligraphie, librairie,.. Une large gamme de produits locaux à partager ou à offrir !

+33 5 46 32 04 72 accueil@destinationvalsdesaintonge.com

English :

German :

(Wieder-)Entdecken Sie die Vielfalt und den Reichtum unserer Region.

Pineaux, Cognac, Safran, Konserven, aber auch Keramik, Kalligraphie, Buchhandel, … Eine breite Palette an lokalen Produkten zum Teilen oder Verschenken!

Italiano :

(Ri)scoprire la diversità e la ricchezza della nostra regione.

Pineaux, Cognac, zafferano, conserve, ma anche ceramiche, calligrafie, librerie, ecc. Una vasta gamma di prodotti locali da condividere o regalare!

Espanol :

(re)Descubra la diversidad y riqueza de nuestra región.

Pineaux, coñac, azafrán, conservas, así como cerámica, caligrafía, librerías, etc. Una amplia gama de productos locales para compartir o regalar

