La Boutique de Noël Saint-Jean-d’Angély lundi 24 novembre 2025.
La Boutique de Noël
8 Rue Grosse Horloge Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-24
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-11-24 2025-12-20
(re)Découvrez la diversité et la richesse de notre terroir.
Pineaux, Cognac, safran, conserves, mais aussi céramique, calligraphie, librairie,.. Une large gamme de produits locaux à partager ou à offrir !
8 Rue Grosse Horloge Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 04 72 accueil@destinationvalsdesaintonge.com
(Wieder-)Entdecken Sie die Vielfalt und den Reichtum unserer Region.
Pineaux, Cognac, Safran, Konserven, aber auch Keramik, Kalligraphie, Buchhandel, … Eine breite Palette an lokalen Produkten zum Teilen oder Verschenken!
(Ri)scoprire la diversità e la ricchezza della nostra regione.
Pineaux, Cognac, zafferano, conserve, ma anche ceramiche, calligrafie, librerie, ecc. Una vasta gamma di prodotti locali da condividere o regalare!
(re)Descubra la diversidad y riqueza de nuestra región.
Pineaux, coñac, azafrán, conservas, así como cerámica, caligrafía, librerías, etc. Una amplia gama de productos locales para compartir o regalar
