La boutique de Noël Saint-Jean-d’Angély
mardi 1 décembre 2026 · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
La boutique de Noël
8 rue Grosse Horloge Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-01
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-01 2026-12-19
Laissez-vous séduire par la richesse de notre terroir et découvrez une sélection de produits artisanaux qui racontent notre région : pineau, cognac, safran, conserves… mais aussi céramique, calligraphie, librairie et bien d’autres trésors locaux.
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8 rue Grosse Horloge Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 24 accueil@otvalsdesaintonge.com
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L’événement La boutique de Noël Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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