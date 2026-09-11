Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

La boutique de Noël

8 rue Grosse Horloge Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-01 2026-12-19

Laissez-vous séduire par la richesse de notre terroir et découvrez une sélection de produits artisanaux qui racontent notre région : pineau, cognac, safran, conserves… mais aussi céramique, calligraphie, librairie et bien d’autres trésors locaux.

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8 rue Grosse Horloge Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 24 accueil@otvalsdesaintonge.com

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L’événement La boutique de Noël Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge