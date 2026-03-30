La Boutique des Côtes de Bourg ouvre ses portes Maison des Vins Bourg

La Boutique des Côtes de Bourg ouvre ses portes

Maison des Vins 1, place de l’Eperon Bourg Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Le 16 Avril, la Boutique des Côtes de Bourg vous ouvre ses portes pour une soirée placée sous le signe de la découverte et de la convivialité.

(Re)Découvrez les cépages du Bourgeais en compagnie de nos vignerons.

Petite surprise nous serons accompagnés par le Maraîcher Chez Toto.

On vous attend nombreux ! .

Maison des Vins 1, place de l’Eperon Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 22 28

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L’événement La Boutique des Côtes de Bourg ouvre ses portes Bourg a été mis à jour le 2026-03-26 par Bourg Cubzaguais Tourisme