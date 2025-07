La boutique éphémère de la Tour à Capdenac-Le-Haut Capdenac

La boutique éphémère de la Tour à Capdenac-Le-Haut Capdenac samedi 2 août 2025.

La boutique éphémère de la Tour à Capdenac-Le-Haut

Le Donjon Capdenac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 14:00:00

fin : 2025-08-23 18:00:00

Date(s) :

2025-08-02

La boutique éphémère vous ouvre ses portes dans la tour de Capdenac le Haut , l’un des plus beaux villages de France et vous propose une exposition vente d’artisanat d’art tels que céramiques, enluminures créations mode bijoux, chapeaux cuir et tissus, de beaux objets artistiques utilitaires ou décoratifs vous attendent.

De 10h30 à 12h30

De 14h à 18h

Tous les jours de la semaine 8 créatrices lotoises et aveyronnaises présentent leurs œuvres ! .

Le Donjon Capdenac 46100 Lot Occitanie vantaux.francoise@gmail.com

English :

La boutique éphémère opens its doors to you in the tower of Capdenac le Haut, one of the most beautiful villages in France, and offers you an exhibition and sale of arts and crafts such as ceramics, illuminations, fashion creations: jewelry, leather hats and fabrics, beautiful artistic objects, both utilitarian and decorative, await you.

German :

Die Boutique éphémère öffnet ihre Türen im Turm von Capdenac le Haut, einem der schönsten Dörfer Frankreichs, und bietet Ihnen eine Verkaufsausstellung von Kunsthandwerk wie Keramik, Buchmalerei, Modekreationen: Schmuck, Hüte, Leder und Stoffe, schöne künstlerische Gebrauchs- oder Dekorationsgegenstände erwarten Sie.

Italiano :

La boutique effimera vi apre le sue porte nella torre di Capdenac le Haut, uno dei più bei villaggi di Francia, e vi propone un’esposizione e una vendita di oggetti d’arte e artigianato come ceramiche, luminarie, creazioni di moda: gioielli, cappelli in pelle e tessuti, bellissimi oggetti artistici da usare o da decorare vi aspettano.

Espanol :

La boutique efímera le abre sus puertas en la torre de Capdenac le Haut, uno de los pueblos más bellos de Francia, y le ofrece una exposición y venta de artesanía como cerámica, iluminaciones, creaciones de moda: joyas, sombreros de cuero y tejidos, bellos objetos artísticos de uso o decoración le están esperando.

