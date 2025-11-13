La Boutique Ephémère Guéret
La Boutique Ephémère Guéret jeudi 13 novembre 2025.
La Boutique Ephémère
21 Grande Rue Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-11-13
Les Arts croisés en Marche vous propose de découvrir une boutique éphémère avec 25 artisans et producteurs locaux. .
21 Grande Rue Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine orga.acm23@gmail.com
