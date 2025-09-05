La Boutique FantastiK Nort-sur-Erdre
La Boutique FantastiK Nort-sur-Erdre vendredi 5 septembre 2025.
La Boutique FantastiK
4 rue de la Paix Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2025-09-05 20:00:00
fin : 2025-09-05 23:30:00
2025-09-05 2025-09-20 2025-09-26
Animations à la Boutique FantastiK
Le 5 septembre tournoi
le 20 septembre soirée nouveauté
le 26 septembre tournoi .
4 rue de la Paix Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 53 35 04 23 laboutiquefantastik@gmail.com
