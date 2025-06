LA BOUTIQUE FICTION À TOULOUSE Allées Jules Guesde Toulouse 24 juin 2025 12:00

La Boutique fiction démarre son voyage dans la région Occitanie. Prêt pour un voyage dans les futurs ?

Au sein du Propulseur, semi-remorque aménagée de 60m², une exposition prend la forme d’une

boutique fictive. Là, vous pouvez découvrir des produits et services futuristes de 2050,

basés sur la science et la fiction, où l’imaginaire rencontre la rigueur scientifique.

Chaque objet a été imaginé pour représenter des enjeux et recherches en cours. Par exemple,

des confiseries aux insectes, un bracelet intelligent pour prévenir la sur-fréquentation de lieux,

ou encore, une nouvelle carte de sécurité sociale alimentaire offrant trois repas équilibrés par jour.

Ainsi, vous êtes invité à choisir vos objets et vos services préférés. Des choix personnalisés

à partir desquels vous obtiendrez un voyage vers un futur qui vous correspond. À travers cette

sélection, le but est aussi de vous amener à se questionner sur le futur que vous souhaitez vivre. .

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 31 58 31 haute-garonne@ffrandonnee.fr

English :

La Boutique fiction starts its journey in the Occitanie region. Ready for a trip into the future?

German :

Der Fiction Store startet seine Reise in die Region Okzitanien. Sind Sie bereit für eine Reise in die Zukunft?

Italiano :

La Boutique Fiction inizia il suo viaggio nella regione dell’Occitania. Pronti per un viaggio nel futuro?

Espanol :

La Boutique Fiction comienza su andadura en la región de Occitanie. ¿Listo para un viaje al futuro?

