La Bouturothèque revient ! Médiathèque L’écume des mers Landéda
La Bouturothèque revient ! Médiathèque L’écume des mers Landéda samedi 11 avril 2026.
Landéda
La Bouturothèque revient !
Médiathèque L’écume des mers 3 Venelle Jacques Michel Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
La Bouturothèque de la médiathèque reprend ses quartiers de printemps.
Echangez vos boutures avec d’autres boutures de plantes d’intérieur ou de vivaces. Toutes les plantes sont les bienvenues ! .
Médiathèque L’écume des mers 3 Venelle Jacques Michel Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 30 83 85
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English : La Bouturothèque revient !
L’événement La Bouturothèque revient ! Landéda a été mis à jour le 2026-04-04 par OT PAYS DES ABERS
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