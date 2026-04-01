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La Bouturothèque revient ! Médiathèque L’écume des mers Landéda

La Bouturothèque revient ! Médiathèque L’écume des mers Landéda samedi 11 avril 2026.

Lieu : Médiathèque L'écume des mers

Adresse : 3 Venelle Jacques Michel

Ville : 29870 Landéda

Département : Finistère

Début : 2026-04-11T10:00:00

Fin : 2026-04-11T18:00:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Landéda

La Bouturothèque revient !

Médiathèque L’écume des mers 3 Venelle Jacques Michel Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :
2026-04-11

La Bouturothèque de la médiathèque reprend ses quartiers de printemps.
Echangez vos boutures avec d’autres boutures de plantes d’intérieur ou de vivaces. Toutes les plantes sont les bienvenues !   .

Médiathèque L’écume des mers 3 Venelle Jacques Michel Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 30 83 85 

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English : La Bouturothèque revient !

L’événement La Bouturothèque revient ! Landéda a été mis à jour le 2026-04-04 par OT PAYS DES ABERS

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