La Box de Noël #10 Montbéliard

La Box de Noël #10

Le 19, Crac Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Comme chaque année, le 19, Crac lance un appel à projet aux étudiant·es et diplômé·es des écoles d’art des régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, ainsi qu’aux étudiant·es originaires de l’aire urbaine Belfort-Montbéliard. Ce dispositif de soutien à la jeune création propose la production d’une œuvre inédite qui investit l’espace de la Box, vitrine haut perchée du centre d’art, et s’inscrit également dans le parcours des Lumières de Noël de la Ville de Montbéliard.

Pour la troisième année consécutive, le vernissage de la Box de Noël est aussi l’occasion de s’allier à nos partenaires locaux afin de vous proposer un évènement convivial et pluridisciplinaire ! Ainsi, à la suite de l’inauguration de cette 10e Box de Noël, aura lieu la remise des prix du jeu concours des 30 ans du 19, Parcours d’art en vitrine, en collaboration avec Esprit Commerces Nord-Doubs. Le·a gagnant·e repartira avec une oeuvre d’un·e artiste ayant marqué l’histoire du 19, produite en partenariat avec l’Hérilab de la médiathèque d’Héricourt. Pour conclure cette soirée et en écho à l’exposition Zones de (non) être, le 19 accueille également Novices, trajectoires mutables, un spectacle de la compagnie Kif Dance. Au centre du plateau, un corps flou et non identifié interroge les normes, les préjugés et les idées préconçues. En cherchant son identité, il absorbe des images de son entourage pour aboutir à une existence unique dans le monde, loin des catégorisations et des stéréotypes…

L’exposition de la Box de Noël est visible du 6 décembre 2025 au 4 janvier 2026, depuis le parvis du 19, Crac, de jour comme de nuit !

Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 18h30 Entrée libre .

Le 19, Crac Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 13 47 mediation@le19crac.com

English : La Box de Noël #10

German : La Box de Noël #10

