La braderie de Saint-Quentin Saint-Quentin
La braderie de Saint-Quentin Saint-Quentin lundi 8 septembre 2025.
La braderie de Saint-Quentin
Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-08 08:00:00
fin : 2025-09-08 18:00:00
Date(s) :
2025-09-08
Préparez vos paniers et vos bonnes affaires !
Le centre-ville de Saint-Quentin se transforme en immense marché à ciel ouvert le lundi 8 septembre 2025 de 8h à 18h.
Commerçants, exposants et chineurs vous donnent rendez-vous pour une journée conviviale, rythmée par les trouvailles, les échanges et la bonne humeur. 0 .
Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La braderie de Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-08-12 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois