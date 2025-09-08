La braderie de Saint-Quentin Saint-Quentin

La braderie de Saint-Quentin Saint-Quentin lundi 8 septembre 2025.

La braderie de Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-08 08:00:00

fin : 2025-09-08 18:00:00

Date(s) :

2025-09-08

Préparez vos paniers et vos bonnes affaires !

Le centre-ville de Saint-Quentin se transforme en immense marché à ciel ouvert le lundi 8 septembre 2025 de 8h à 18h.

Commerçants, exposants et chineurs vous donnent rendez-vous pour une journée conviviale, rythmée par les trouvailles, les échanges et la bonne humeur. 0 .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La braderie de Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-08-12 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois