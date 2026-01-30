La Braderie de Saumur

Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-03-06 09:00:00

fin : 2026-03-07 19:00:00

2026-03-06

La Braderie de Saumur 2 jours incontournables pour faire de bonnes affaires !

Préparez-vous à profiter de deux journées exceptionnelles lors de la braderie d’hiver de Saumur ! Au programme des centaines de bonnes affaires à saisir, des articles à prix cassés et des opportunités uniques pour dénicher la perle rare.

Dans les rues emblématiques de Saumur Saint-Jean, Roosevelt, Portail-Louis, Puits-Neuf, d’Orléans, jusqu’à la Place de la Bilange, les commerçants sortent le grand jeu pour vous offrir des promos irrésistibles.

Le samedi, les chasseurs de bons plans croisent les habitués du marché dans une effervescence conviviale et animée. L’occasion rêvée de flâner, de (re)découvrir les commerces locaux et de savourer le charme unique de la ville.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 6 au samedi 7 mars 2026 de 9h à 19h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 31 10

English :

La Braderie de Saumur: 2 unmissable days of bargains!

