Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

LA BRADERIE DES COMMERÇANTS

Centre ville des Pins Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Grande Braderie des Commerçants en Centre ville des Pins

La braderie des commerçants + La Cochonnerie du Corner’s Pub avec animation de l’Association Eh!! Si on DANS’RETZ à 14h30 .

Centre ville des Pins Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26 contact@laiguilledespins.fr

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English :

L’événement LA BRADERIE DES COMMERÇANTS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Saint Brevin