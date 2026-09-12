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AGENDA · Saint-Brevin-les-Pins

LA BRADERIE DES COMMERÇANTS Saint-Brevin-les-Pins

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Centre ville des Pins
Ville
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Brevin-les-Pins

LA BRADERIE DES COMMERÇANTS

Centre ville des Pins Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Grande Braderie des Commerçants en Centre ville des Pins

La braderie des commerçants + La Cochonnerie du Corner’s Pub avec animation de l’Association Eh!! Si on DANS’RETZ à 14h30   .

Centre ville des Pins Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26  contact@laiguilledespins.fr

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English :

L’événement LA BRADERIE DES COMMERÇANTS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Saint Brevin

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