La braderie des médiathèques Médiathèque André Malraux Tourcoing

La braderie des médiathèques Médiathèque André Malraux Tourcoing dimanche 5 octobre 2025.

La braderie des médiathèques Dimanche 5 octobre, 09h00 Médiathèque André Malraux Nord

Entrée libre, dans la limite de la jauge appliquée dans l’espace.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T09:00:00 – 2025-10-05T13:00:00

Fin : 2025-10-05T09:00:00 – 2025-10-05T13:00:00

Offrez une seconde vie aux documents « désherbés* » !

Le réseau des médiathèques de Tourcoing met en vente des milliers de romans, BD, mangas, documentaires, albums jeunesse, revues et CD.

Nouveauté 2025 : des jeux et jouets retirés des collections de la ludothèque.

Avis aux amateurs de musique ! Des milliers de CD, de tous styles, vous attendent également.

La plupart des documents seront vendus au prix de 1€. Certains « beaux-livres » ou certains jeux seront vendus au prix de 5€.

*Les ouvrages vendus sont issus d’un désherbage, opération indispensable qui consiste à retirer des collections d’une bibliothèque les documents obsolètes, défraîchis ou en surnombre.

Cette vente est réservée aux particuliers.

Paiements possibles en espèces, chèque ou par carte bancaire.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Avis aux bradeux ! Le réseau des médiathèques de Tourcoing met en vente des milliers de romans, BD, mangas, documentaires, albums jeunesse, revues et CD. Nouveauté 2025 : vente de jeux et jouets !

Droits réservés