La Braderie d’été du centre-ville Arles

La Braderie d’été du centre-ville Arles mercredi 6 août 2025.

La Braderie d’été du centre-ville

Du mercredi 6 au samedi 9 août 2025 de 10h à 19h. Différents lieux de la commune Arles Bouches-du-Rhône

Un événement incontournable de l’été la Braderie d’Été du Centre-Ville d’Arles ! Du 6 au 9 août, les rues du centre-ville se transformeront en un véritable paradis pour les chasseurs de bonnes affaires et les amateurs de curiosités.

Venez flâner parmi les stands colorés où vous trouverez vêtements, accessoires, objets de décoration, et bien plus encore, le tout à des prix défiant toute concurrence.



La Braderie d’Été d’Arles, c’est bien plus qu’une simple braderie, c’est une expérience à vivre en famille ou entre amis.



Ne manquez pas ce rendez-vous estival où convivialité et bonnes affaires sont au programme !



À très vite dans les rues d’Arles,



Organisé par Arleshopping vos commerçants du centre-ville .

Différents lieux de la commune Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A not-to-be-missed summer event: the Braderie d’Été du Centre-Ville d’Arles! From August 6 to 9, the streets of the city center will be transformed into a veritable paradise for bargain hunters and curiosity seekers.

German :

Ein unumgängliches Ereignis des Sommers: die Sommerbraderie im Stadtzentrum von Arles! Vom 6. bis 9. August verwandeln sich die Straßen des Stadtzentrums in ein wahres Paradies für Schnäppchenjäger und Kuriositätenliebhaber.

Italiano :

Un evento estivo da non perdere: la Braderie d’Été du Centre-Ville d’Arles! Dal 6 al 9 agosto, le strade del centro città si trasformeranno in un vero e proprio paradiso per i cacciatori di occasioni e i curiosi.

Espanol :

Una cita ineludible del verano: ¡la Braderie d’Été du Centre-Ville d’Arles! Del 6 al 9 de agosto, las calles del centro de la ciudad se transformarán en un auténtico paraíso para los cazadores de gangas y curiosos.

