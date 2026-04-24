Marans

La Braderie du Secours Catholique de Marans Côté Maison

26 rue Toutant Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 09:30:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Le Secours Catholique organise sa braderie Côté Maison 26 rue Toutant à Marans

.

26 rue Toutant Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 35 11 77 secourscatholique.marans@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Secours Catholique organizes its garage sale Côté Maison 26 rue Toutant, Marans

L’événement La Braderie du Secours Catholique de Marans Côté Maison Marans a été mis à jour le 2026-04-07 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin