Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Braderie du Secours Catholique de Marans Côté Vêtements Place des Halles Marans

La Braderie du Secours Catholique de Marans Côté Vêtements Place des Halles Marans vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Place des Halles

Adresse : La Halle aux poissons

Ville : 17230 Marans

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : lundi 27 avril 2026

Tarif :

Marans

La Braderie du Secours Catholique de Marans Côté Vêtements

Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-27

Date(s) :
2026-04-24

Le Secours Catholique organise sa braderie Côté Vêtements à la Halle aux Poissons
  .

Place des Halles La Halle aux poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 35 11 77  secourscatholique.marans@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Secours Catholique organizes its Côté Vêtements flea market at Halle aux Poissons

L’événement La Braderie du Secours Catholique de Marans Côté Vêtements Marans a été mis à jour le 2026-04-07 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

À voir aussi à Marans (Charente-Maritime)