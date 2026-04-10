La Braderie du Secours Catholique de Marans Côté Vêtements Place des Halles Marans

Marans

La Braderie du Secours Catholique de Marans Côté Vêtements

Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-24

Le Secours Catholique organise sa braderie Côté Vêtements à la Halle aux Poissons

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Place des Halles La Halle aux poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 35 11 77 secourscatholique.marans@orange.fr

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English :

Secours Catholique organizes its Côté Vêtements flea market at Halle aux Poissons

L’événement La Braderie du Secours Catholique de Marans Côté Vêtements Marans a été mis à jour le 2026-04-07 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin