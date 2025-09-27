La braderie solidaire du Secours populaire de Paris fait sa rentrée Secours populaire de Paris Paris

Venez dénicher la perle rare parmi une large sélection de vêtements pour femmes et enfants, ainsi que quelques objets et accessoires. Offrez-vous un plaisir shopping tout en soutenant une belle cause !

L’intégralité des ventes sera reversée au Secours populaire de Paris, pour financer ses actions de solidarité dans la capitale, menées depuis plus de 80 ans. « Chaque vêtement vendu, c’est un geste de solidarité qui habille une vie. Venez à la braderie soutenir une belle cause, et faire une bonne affaire ! » Charles, responsable filière textile au Secours populaire de Paris

Les recettes de la braderie permettront notamment de faire vivre le Vestiaire solidaire du 11e arrondissement, où les personnes accompagnées par l’association peuvent trouver des vêtements de seconde main. Vous pourrez également profiter de cette occasion pour rencontrer et échanger avec des bénévoles, découvrir leurs missions et initiatives, et peut-être même envisager de les rejoindre.

Ne manquez pas cette opportunité de rafraîchir votre garde-robe pour accueillir la saison avec style et enthousiasme, sans vous ruiner !

Le dimanche 28 septembre 2025

de 10h00 à 17h00

Le samedi 27 septembre 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Secours populaire de Paris 6 passage Ramey 75018 Paris