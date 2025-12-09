LA BRANDE THEATRE GARONNE Toulouse

LA BRANDE

Alice Vannier explore l’aventure de la psychothérapie contemporaine et interroge notre relation à la folie, sur le modèle de La Borde, une clinique avantgardiste créée par le Dr Jean Oury en 1953.

Dans cet endroit unique, où tout le monde est toujours le bienvenu, soignants et patients répètent ensemble la pièce de Shakespeare qu’on jouera cet été. Ici, chacun apporte sa propre histoire, ses vérités. Au fil des répétitions, la pièce se mêle à la vie de tous les jours. Six acteurs talentueux jouent à tour de rôle les malades et les soignants. La Brande nous invite à voir l’humanité sous un autre jour, plus grande que ce qu’on croit être la normalité. 10 .

Alice Vannier explores the adventure of contemporary psychotherapy and questions our relationship to madness, based on the model of La Borde, an avant-garde clinic created by Dr. Jean Oury in 1953.

Alice Vannier erkundet das Abenteuer der zeitgenössischen Psychotherapie und hinterfragt unsere Beziehung zum Wahnsinn nach dem Vorbild von La Borde, einer avantgardistischen Klinik, die 1953 von Dr. Jean Oury gegründet wurde.

Alice Vannier esplora l’avventura della psicoterapia contemporanea e si interroga sul nostro rapporto con la follia, basandosi sul modello de La Borde, una clinica d’avanguardia creata dal dottor Jean Oury nel 1953.

Alice Vannier explora la aventura de la psicoterapia contemporánea y cuestiona nuestra relación con la locura, basándose en el modelo de La Borde, una clínica de vanguardia creada por el doctor Jean Oury en 1953.

