La brasserie Clavé fête sa 1ère année Monein
24 rue des artisans Monein Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Venez découvrir les bières et la brasserie autour d’une exposition photos, de la musique et un bon repas. .
