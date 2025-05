La Brasserie Soma fête ses 2 ans ! – Le Loroux-Bottereau, 7 juin 2025 17:00, Le Loroux-Bottereau.

Loire-Atlantique

La Brasserie Soma fête ses 2 ans ! Lieu-dit Sainte-Radegonde Le Loroux-Bottereau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 17:00:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Tu aimes la bière Soma et les soirées festives à la Brasserie ? Ne rate pas la date du 7 juin pour venir fêter notre 2ème anniversaire !

Qui dit 2 bougies dit 2 concerts

– 19h EXYDE

– 21h30 HABLO PONEY

Nous n’avons pas oublié les enfants qui auront accès à un joli château gonflable !

Et pour vous régaler, place au superbe bbq circulaire du traiteur Balthazar qui vous régalera en cette occasion. .

Lieu-dit Sainte-Radegonde

Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 71 81 16 66 justine@brasseriesoma.fr

English :

You like Soma beer and festive evenings at the Brasserie? Don’t miss our 2nd anniversary party on June 7!

German :

Du magst das Soma-Bier und die festlichen Abende in der Brasserie? Dann verpasse nicht den 7. Juni, um unseren 2. Geburtstag zu feiern!

Italiano :

Vi piacciono la birra Soma e le serate di festa alla Brasserie? Non perdetevi la nostra festa per il 2° anniversario il 7 giugno!

Espanol :

¿Le gusta la cerveza Soma y las veladas festivas en la Brasserie? No se pierda nuestra fiesta del 2º aniversario el 7 de junio

