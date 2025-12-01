La Bravade Calendale Aix-en-Provence

La Bravade Calendale

Dimanche 14 décembre 2025 de 10h30 à 16h30. Place de l'Hôtel de Ville Cours Mirabeau Places comtales Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-14 10:30:00

fin : 2025-12-14 16:30:00

2025-12-14

Venus des quatre coins de Provence et apportant à Aix leurs traditions éclatantes de couleurs, les groupes folkloriques animent avec joie les rues de la ville à travers un grand défilé et un tourbillon de danses.

Offrande de la pompe de Noel aux autorités de la ville, à l’occasion d’une manifestation qui déploie, à grands coups de tromblons, une multitude d’acteurs de la tradition provençale, des « chivau-frus », aux lanceurs de drapeaux italiens, danseurs et musiciens de toute la contrée, soit plus de 200 participants qui animent la ville avec faste et couleur.



La bravade dite calendale démontre que les provençaux ont toujours eu le goût de la fête et un penchant pour « l’estrambord » (le faste, le bruit, le paraître en dehors de leur vie privée), signe de manifestation de leur hospitalité. Créée dans les années 1970 à partir de traditions aixoises remontant au XVIIIe siècle puis, un temps abandonnée, cette bravade a repris vie en 2004. Elle n’a pas, contrairement à celles de Fréjus ou de Saint-Tropez, de racines franchement évidentes. Elle est avant tout un attrait festif et touristique.



Elle marque le solstice d’hiver (Saint Jean l’évangéliste), journée dont la nuit est la plus longue de l’année. Très proche de la fête de Noël, la Saint Jean d’hiver célèbre à grand renfort de musique et de danse le passage à l’année nouvelle ; cette manifestation rappelle également la coutume de l’offrande autrefois, le jour de Noël, des groupes de musiciens faisaient le tour des notables de la ville en leur offrant, sur un air de musique, la « pompe à l’huile » dont les provençaux sont si friands.



● à 10h30, animations dans le centre ville

● à 14h, défilé depuis les places comtales vers le cours Mirabeau et les rues du centre ville

● à 16h, rassemblement et offrande de la pompe de Noël aux autorités de la ville, place de l’Hôtel de Ville. .

Place de l’Hôtel de Ville Cours Mirabeau Places comtales Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Bringing their colorful traditions to Aix from the four corners of Provence, the folk groups joyfully enliven the city’s streets with a grand parade and a whirlwind of dances.

German :

Die Folkloregruppen kommen aus allen Teilen der Provence und bringen ihre farbenprächtigen Traditionen nach Aix. Sie beleben mit Freude die Straßen der Stadt mit einer großen Parade und einem Wirbelwind aus Tänzen.

Italiano :

Gruppi folkloristici provenienti da tutta la Provenza portano ad Aix le loro colorate tradizioni, animando le strade della città con una grande parata e un turbinio di danze.

Espanol :

Grupos folclóricos de toda la Provenza traen a Aix sus coloridas tradiciones, animando las calles de la ciudad con un gran desfile y un torbellino de danzas.

