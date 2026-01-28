La Brayaude de l’espoir Salle des fêtes François Rollin Saint-Bonnet-près-Riom
Salle des fêtes François Rollin 2 rue Savaron Saint-Bonnet-près-Riom Puy-de-Dôme
Début : 2026-02-22 08:00:00
fin : 2026-02-22 12:00:00
2026-02-22
Venez vivre un moment sportif et solidaire autour de la Journée Internationale des Maladies Rares !
Cette course permet la collecte des fonds pour faire avancer la recherche médicale sur la maladie de Lymphohistiocytose Hémophagocytaire Familiale (LHF).
Salle des fêtes François Rollin 2 rue Savaron Saint-Bonnet-près-Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 60 57 62 contact@lhfespoir.org
English :
Come and join in the fun on International Rare Diseases Day!
The race raises funds for medical research into Familial Hemophagocytic Lymphohistiocytosis (FHL).
