La Brayaude de l’espoir Salle des fêtes François Rollin Saint-Bonnet-près-Riom

La Brayaude de l’espoir

Salle des fêtes François Rollin 2 rue Savaron Saint-Bonnet-près-Riom Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 08:00:00

fin : 2026-02-22 12:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Venez vivre un moment sportif et solidaire autour de la Journée Internationale des Maladies Rares !

Cette course permet la collecte des fonds pour faire avancer la recherche médicale sur la maladie de Lymphohistiocytose Hémophagocytaire Familiale (LHF).

.

Salle des fêtes François Rollin 2 rue Savaron Saint-Bonnet-près-Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 60 57 62 contact@lhfespoir.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and join in the fun on International Rare Diseases Day!

The race raises funds for medical research into Familial Hemophagocytic Lymphohistiocytosis (FHL).

L’événement La Brayaude de l’espoir Saint-Bonnet-près-Riom a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic