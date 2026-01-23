La Breizh Menus de Saint-Valentin 2026 Pornic

La Breizh Menus de Saint-Valentin 2026

Centre commercial du Chaudron Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-14 21:30:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14

Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant Le Breizh au centre commercial du Chaudron à Pornic.

Menu Saint-Valentin

❤ ❤ ❤

Apéritif

Cocktail pétillant à la framboise

—

Entrée

Pâté en croute, pickles d’oignons rouges et jeunes pousses

OU

Sashimi de saumon fumé, blinis de sarrasin et crème montée

—

Plat

Galette des amoureux Saint jacques, thon rouge, fondue de poireaux, sauce brigantine et cidre

OU

Magret de canard rôti, gratin de pommes de terre, jus aux cèpes

—

Dessert

Fondant au chocolat, caramel au beurre salé, crème montée vanille

OU

Crêpe rouge passion confit de fruits rouges à la vanille, crème fouettée à la passion

❤ ❤ ❤ .

Centre commercial du Chaudron Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 18 45 89 restaurantlabreizhpornic@gmail.com

English :

Book your Valentine’s Day meal at Le Breizh restaurant in Pornic’s Chaudron shopping center.

