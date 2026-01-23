La Breizh Menus de Saint-Valentin 2026 Pornic

La Breizh Menus de Saint-Valentin 2026 Pornic vendredi 13 février 2026.

La Breizh Menus de Saint-Valentin 2026

Centre commercial du Chaudron Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:30:00

2026-02-13 2026-02-14

Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant Le Breizh au centre commercial du Chaudron à Pornic.
Menu Saint-Valentin 

Apéritif

Cocktail pétillant à la framboise

Entrée
Pâté en croute, pickles d’oignons rouges et jeunes pousses
OU
Sashimi de saumon fumé, blinis de sarrasin et crème montée

Plat
Galette des amoureux Saint jacques, thon rouge, fondue de poireaux, sauce brigantine et cidre
OU
Magret de canard rôti, gratin de pommes de terre, jus aux cèpes

Dessert
Fondant au chocolat, caramel au beurre salé, crème montée vanille
OU
Crêpe rouge passion confit de fruits rouges à la vanille, crème fouettée à la passion

Centre commercial du Chaudron Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 18 45 89  restaurantlabreizhpornic@gmail.com

English :

Book your Valentine’s Day meal at Le Breizh restaurant in Pornic’s Chaudron shopping center.

