La Breizh Menus de Saint-Valentin 2026 Pornic

La Breizh Menus de Saint-Valentin 2026
Centre commercial du Chaudron Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:30:00
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-14
Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant Le Breizh au centre commercial du Chaudron à Pornic.
Menu Saint-Valentin
❤ ❤ ❤
Apéritif
Cocktail pétillant à la framboise
—
Entrée
Pâté en croute, pickles d’oignons rouges et jeunes pousses
OU
Sashimi de saumon fumé, blinis de sarrasin et crème montée
—
Plat
Galette des amoureux Saint jacques, thon rouge, fondue de poireaux, sauce brigantine et cidre
OU
Magret de canard rôti, gratin de pommes de terre, jus aux cèpes
—
Dessert
Fondant au chocolat, caramel au beurre salé, crème montée vanille
OU
Crêpe rouge passion confit de fruits rouges à la vanille, crème fouettée à la passion
❤ ❤ ❤ .
Centre commercial du Chaudron Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 18 45 89 restaurantlabreizhpornic@gmail.com
English :
Book your Valentine’s Day meal at Le Breizh restaurant in Pornic’s Chaudron shopping center.
