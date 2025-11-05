La Bressane Parc du Château Châtenoy-en-Bresse
La Bressane Parc du Château Châtenoy-en-Bresse dimanche 29 mars 2026.
La Bressane
Parc du Château Mairie Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 08:00:00
fin : 2026-03-29 14:30:00
Date(s) :
2026-03-29
Les circuits pédestres de 7,5 km, 11 km et 18 km emmèneront les participants le long des bords de Saône et au nord de Châtenoy-en-Bresse, en direction d’Allériot, Bey et Montcoy.
Les ravitaillements sur les parcours et à l’arrivée redonneront des forces aux randonneurs.
Cette randonnée mixte route et chemins est accessible à tous et ne présente pas de dénivelé important. .
Parc du Château Mairie Châtenoy-en-Bresse 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 25 32 blparisot@free.fr
English : La Bressane
German : La Bressane
Italiano :
Espanol :
L’événement La Bressane Châtenoy-en-Bresse a été mis à jour le 2025-11-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)