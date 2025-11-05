La Bressane Parc du Château Châtenoy-en-Bresse

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Bressane dimanche 29 mars 2026.

Parc du Château Mairie Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire

08:00:00
14:30:00

2026-03-29

Les circuits pédestres de 7,5 km, 11 km et 18 km emmèneront les participants le long des bords de Saône et au nord de Châtenoy-en-Bresse, en direction d’Allériot, Bey et Montcoy.
Les ravitaillements sur les parcours et à l’arrivée redonneront des forces aux randonneurs.
Cette randonnée mixte route et chemins est accessible à tous et ne présente pas de dénivelé important.   .

Parc du Château Mairie Châtenoy-en-Bresse 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 25 32  blparisot@free.fr

