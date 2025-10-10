La Bretagne vers sa modernité, aspects culturels Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

La Bretagne vers sa modernité, aspects culturels Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes vendredi 10 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-10 20:00 – 22:30

Gratuit : non 5 € 5 € Tout public

Une proposition du Cercle Breton de Nantes & de la Cinémathèque de BretagneProjection cinématographique de deux films commentés en direct : Mission E-Ty, Marie Hélia, 1h03De 1908 à nos jours, des images inédites de la Bretagne à travers le travail, le quotidien, les villes et les champs. La vie ordinaire croise les événements de l’Histoire. Filmés par des amateurs, quelques reflets de mondes disparus. Le Fest Noz par les archives filmées, Archives Cinémathèque de Bretagne, Sohier, Avalenn, Norbert « Fest-Noz », 48 min.La convivialité bretonne par le fest-noz : autrefois, à toute occasion de réunir la famille, le bourg, compagnes et compagnons de labeur, le chant suffisait à la danse. C’est au tournant des années 50, en Centre Bretagne, que va s’instaurer, grâce à des amateurs éclairés, la pratique des danses bretonnes en grande manifestation populaire, tissant les fils de la tradition aux trames musicales actuelles. Vendredi 10 octobre 2025 20h – Salle de la Tour du Fer à Cheval Dans le cadre des festivité des 80 ans du Cercle Breton de Nantes

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.cbn.bzh