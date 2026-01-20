La Bricologie spectacle musical bricolé ZA l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

La Bricologie spectacle musical bricolé

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Début : 2026-02-01 17:00:00

Bricologie est un spectacle musical jeune public imaginé par Nicolas Bras, musicien bricoleur. À partir d’objets du quotidien et de matériaux de récupération, il fabrique et fait sonner des instruments étonnants. Un moment ludique et accessible, entre musique et imagination, à découvrir en famille. .

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29 billetterie@echosystem70.fr

