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AGENDA · Rennes

La bricolothèque : fabriquer en s’amusant Bibliothèque Maurepas Rennes

mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Maurepas
Adresse
32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

La bricolothèque : fabriquer en s’amusant Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 14 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Atelier créatif pluridisciplinaire autour du recyclage

Créativité, expériences, recyclage, activités manuelles, inventivité. Découvertes de pratiques artistique, de techniques d’illustrations, bricolages. A chaque fois les participants repartent avec un objet, un dessin et peut-être un livre.
Atelier à destination des familles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-14T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-14T17:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38


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