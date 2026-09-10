Informations pratiques

La bricolothèque : fabriquer en s’amusant Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 14 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Atelier créatif pluridisciplinaire autour du recyclage

Créativité, expériences, recyclage, activités manuelles, inventivité. Découvertes de pratiques artistique, de techniques d’illustrations, bricolages. A chaque fois les participants repartent avec un objet, un dessin et peut-être un livre.

Atelier à destination des familles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-14T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-14T17:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



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