« La Brigade de résolution des contes » par la Cie Les Hallebardiers Salle de convivialité Rolampont samedi 15 novembre 2025.

« La Brigade de résolution des contes » par la Cie Les Hallebardiers Samedi 15 novembre, 11h00 Salle de convivialité Haute-Marne

Entrée libre

Ce spectacle est organisé dans le cadre d’un partenariat entre la Médiathèque départementale, service du Département de la Haute-Marne, et la médiathèque de Rolampont. Il s’inscrit dans le dispositif Premières Pages, initié par le ministère de la Culture et soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est.

C’est la panique… Les personnages de contes sont perdus, désorientés, leur histoire n’avance plus, les contes sont sens dessus dessous, les contes n’ont plus ni queue ni tête ! Heureusement La Brigade de résolution des contes existe, il faut faire appel à elle au plus vite. Mais nos deux livreurs ont une mémoire d’éléphant. Qui est qui ? Et dans quel conte ? Ils sont perdus ! Ils vont avoir grand besoin des enfants présents et ils comptent sur eux pour les aider à remettre chaque personnage dans le bon conte. • La tâche est ardue et les enfants ont une place très active dans ce spectacle afin que chaque conte retrouve son héros ou son héroïne et que le monde des contes puisse dormir sur ses deux oreilles.

Pour les 3-6 ans – 30 min

Renseignements et inscriptions au 03 25 84 27 58

mediatheque.rolampont@wanadoo.fr

Salle de convivialité Rue de l'Eglise 52260 LANNES Rolampont 52260 Lannes Haute-Marne Grand Est

