« La Brigade de Résolution des Contes », par la Cie Les Hallebardiers, Salle des Fêtes, Doulevant-le-Château

« La Brigade de Résolution des Contes », par la Cie Les Hallebardiers Samedi 11 avril, 17h30 Salle des Fêtes Haute-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T17:30:00+02:00 – 2026-04-11T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-11T17:30:00+02:00 – 2026-04-11T18:30:00+02:00

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la Médiathèque de la Haute-Marne, service de Département, en partenariat avec la bibliothèque de Doulevant-le-Château présente ce spectacle de devinettes sur les contes.

C’est la panique… Les personnages de contes sont perdus, désorientés, leur histoires n’avancent plus, les contes sont sens dessus dessous, les contes n’ont plus ni queue ni tête ! Heureusement La Brigade de résolution des contes existe, il faut faire appel à elle au plus vite.

Mais nos deux livreurs ont une mémoire d’éléphant. Qui est qui ? Et dans quel conte ? Ils sont perdus ! Ils vont avoir grand besoin des enfants présents et ils comptent sur eux pour les aider à remettre chaque personnage dans le bon conte. La tâche est ardue et les enfants ont une place très active dans ce spectacle afin que chaque conte retrouve son héros ou son héroïne et que le monde des contes puisse dormir sur ses deux oreilles.

A partir de 6 ans – 50 min

Renseignements au 03 25 94 74 19 – bibliotheque.doulevant@orange.fr

Salle des Fêtes rue de la gare 52210 Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château 52110 Doulevant-le-Château Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 94 74 19 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.doulevant@orange.fr »}] [{« link »: « mailto:bibliotheque.doulevant@orange.fr »}]

Devinettes autour des personnages de contes Conte Héros

@uUP Design