La Bringue : Burn ’til Dust, Min de rien, Nantes
La Bringue : Burn ’til Dust, Min de rien, Nantes samedi 9 mai 2026.
La Bringue : Burn ’til Dust Samedi 9 mai, 12h00 Min de rien Loire-Atlantique
39,99 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T12:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-09T12:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00
Un événement dédié aux musiques électroniques dans la friche industrielle de MIN DE RIEN à Nantes.
Pensé comme un festival sur un format midi – minuit, ce rendez-vous propose une expérience sonore et artistique dans un espace de plus de 6 000 m²
avec : Trym – Pawlowski – Kander – Relajadita – GIØ – EVN – 4000 Hz – Nocta
de 12h à 0h
Restauration sur place (bars et foodtrucks)
Point d’eau gratuit
Espaces de stands et animations
L’événement s’inscrit dans une démarche inclusive et bienveillante, favorisant le respect, la diversité et la convivialité. Des dispositifs de prévention et de réduction des risques sont prévus sur place.
Événement réservé aux personnes majeures
Contrôle d’accès et règlement intérieur appliqué pour garantir la sécurité de tous
Min de rien 2 rue du sénégal, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/burn-til-dust »}]
Un festival en plein air dédié aux musiques électroniques festival musiques électroniques
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Un patronage paroissial et son cinéma à Guémené-Penfao (1896-2026), Archives Départementales, Nantes 14 avril 2026
- Terrenoire + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes 14 avril 2026
- Antoine Leroux : Magic, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes 14 avril 2026
- Tristan Lucas : Décennies – en rodage, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes 14 avril 2026
- Salon international des arts du fil Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes 15 avril 2026