La Bringue : Burn ’til Dust, Min de rien, Nantes

La Bringue : Burn ’til Dust Samedi 9 mai, 12h00 Min de rien Loire-Atlantique

39,99 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T12:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-09T12:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00

Un événement dédié aux musiques électroniques dans la friche industrielle de MIN DE RIEN à Nantes.

Pensé comme un festival sur un format midi – minuit, ce rendez-vous propose une expérience sonore et artistique dans un espace de plus de 6 000 m²

avec : Trym – Pawlowski – Kander – Relajadita – GIØ – EVN – 4000 Hz – Nocta

de 12h à 0h

Restauration sur place (bars et foodtrucks)

Point d’eau gratuit

Espaces de stands et animations

L’événement s’inscrit dans une démarche inclusive et bienveillante, favorisant le respect, la diversité et la convivialité. Des dispositifs de prévention et de réduction des risques sont prévus sur place.

Événement réservé aux personnes majeures

Contrôle d’accès et règlement intérieur appliqué pour garantir la sécurité de tous

Min de rien 2 rue du sénégal, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/burn-til-dust »}]

Un festival en plein air dédié aux musiques électroniques festival musiques électroniques