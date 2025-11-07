LA BRINGUETTE DES PRODUCTEURS Saint-Pons-de-Mauchiens
LA BRINGUETTE DES PRODUCTEURS
Saint-Pons-de-Mauchiens Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-07
Des producteurs locaux se rassemblent pour un repas tapas chez un paysan boulanger qui nous ouvre ses portes.
L’association Le frigo bleu vous invite à la quatrième édition des bringuettes, des soirées festives où l’on peut manger et boire des produits locaux faits uniquement par des agriculteurs + viticulteurs et/ou brasseurs locaux.
Repas tapas chez un artisan boulanger
Animation musicale avec Dounia et Michel, pour un concert privé
Entrée 5€ sur réservation .
Saint-Pons-de-Mauchiens 34230 Hérault Occitanie +33 7 69 30 34 49
English :
Local producers get together for a tapas lunch at a local baker’s, who opens his doors to us.
German :
Lokale Erzeuger versammeln sich zu einem Tapas-Essen bei einem Bauern und Bäcker, der seine Türen für uns öffnet.
Italiano :
I produttori locali si riuniscono per un pasto a base di tapas a casa di un panettiere locale che ci apre le porte.
Espanol :
Los productores locales se reúnen para comer tapas en casa de un panadero local que nos abre sus puertas.
