LA BRINGUETTE DES PRODUCTEURS

Saint-Pons-de-Mauchiens Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Des producteurs locaux se rassemblent pour un repas tapas chez un paysan boulanger qui nous ouvre ses portes.

La Bringuette des producteurs

L’association Le frigo bleu vous invite à la quatrième édition des bringuettes, des soirées festives où l’on peut manger et boire des produits locaux faits uniquement par des agriculteurs + viticulteurs et/ou brasseurs locaux.

Repas tapas chez un artisan boulanger

Animation musicale avec Dounia et Michel, pour un concert privé

Entrée 5€ sur réservation .

Saint-Pons-de-Mauchiens 34230 Hérault Occitanie +33 7 69 30 34 49

English :

Local producers get together for a tapas lunch at a local baker’s, who opens his doors to us.

German :

Lokale Erzeuger versammeln sich zu einem Tapas-Essen bei einem Bauern und Bäcker, der seine Türen für uns öffnet.

Italiano :

I produttori locali si riuniscono per un pasto a base di tapas a casa di un panettiere locale che ci apre le porte.

Espanol :

Los productores locales se reúnen para comer tapas en casa de un panadero local que nos abre sus puertas.

L’événement LA BRINGUETTE DES PRODUCTEURS Saint-Pons-de-Mauchiens a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE