La brique à images Place Charles de Gaulle Cléder

La brique à images

Place Charles de Gaulle Bibliothèque Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Un atelier d’initiation animé par le buriniste Serge Marzin pour découvrir la gravure sur un support 100 % récup’ le tétrapack.

8 places.

Sur inscription. .

Place Charles de Gaulle Bibliothèque Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 19 57 66

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English : La brique à images

L’événement La brique à images Cléder a été mis à jour le 2026-03-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX