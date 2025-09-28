La Briviste-La Gaillarde 2025 Brive-la-Gaillarde
La Briviste-La Gaillarde 2025 Brive-la-Gaillarde dimanche 28 septembre 2025.
La Briviste-La Gaillarde 2025
Place du 14 Juillet Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Participer en courant ou en marchant.
Et si vous n’avez pas pu vous inscrire, participez quand même à la fête !
Profitez de la manifestation et des animations au village sous la Halle Georges Brassens buvette, foot truck, animations.
Une manière pour vous aussi de participer à l’événement dont la totalité des recettes est reversée à la ligue contre le cancer de la Corrèze.
Inscription 10€/personne (prix unique adultes et enfants): https://reservation.elloha.com/?IdPublication=55cb1334-8895-4de3-9cce-0af0196eaf73&culture=fr-FR&idoi=d06fdab2-88a4-4d4c-9975-b89f4f3d871f&idPrestation=dbf8828b-3361-407f-a1f2-a06531ff5801&searchFirstAvailableDates=1
Tee-shirt officiel de la course offert à chaque participant (à retirer à l’Office de Tourisme du samedi 20 au samedi 27 septembre) .
Place du 14 Juillet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 service.accueil@brive-tourisme.com
English : La Briviste-La Gaillarde 2025
German : La Briviste-La Gaillarde 2025
Italiano :
Espanol : La Briviste-La Gaillarde 2025
L’événement La Briviste-La Gaillarde 2025 Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-12 par Brive Tourisme