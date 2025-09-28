La Briviste-La Gaillarde 2025 Brive-la-Gaillarde

Participer en courant ou en marchant.

Et si vous n’avez pas pu vous inscrire, participez quand même à la fête !

Profitez de la manifestation et des animations au village sous la Halle Georges Brassens buvette, foot truck, animations.

Une manière pour vous aussi de participer à l’événement dont la totalité des recettes est reversée à la ligue contre le cancer de la Corrèze.

Inscription 10€/personne (prix unique adultes et enfants): https://reservation.elloha.com/?IdPublication=55cb1334-8895-4de3-9cce-0af0196eaf73&culture=fr-FR&idoi=d06fdab2-88a4-4d4c-9975-b89f4f3d871f&idPrestation=dbf8828b-3361-407f-a1f2-a06531ff5801&searchFirstAvailableDates=1

Tee-shirt officiel de la course offert à chaque participant (à retirer à l’Office de Tourisme du samedi 20 au samedi 27 septembre) .

Place du 14 Juillet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 service.accueil@brive-tourisme.com

