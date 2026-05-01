La Brocante des Belles Bretelles à Hergnies Hergnies

Hergnies

La Brocante des Belles Bretelles à Hergnies

Place de la République Hergnies Nord

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 06:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Brocante des Belles Bretelles à Hergnies Chine, Terroir et Accordéon !

Le lundi 25 mai 2026 (Lundi de Pentecôte), le village d’Hergnies s’anime pour l’un de ses rendez-vous les plus attendus de l’année la Brocante des Belles Bretelles. Bien plus qu’un simple vide-grenier, cette journée est une véritable célébration de la culture locale et de la convivialité.

Dès l’aube, les rues se transforment en un immense terrain de jeu pour les chineurs, tandis que les notes d’accordéon s’invitent à la fête dans le cadre du Festival Hainaut Belles Bretelles.

Parcourez les étals de la Foire à la Bricole pour dénicher l’objet rare, le meuble vintage ou le souvenir d’enfance au détour d’une rue.

Rencontrez les producteurs locaux et laissez-vous tenter par les saveurs authentiques de notre région et profitez des animations musicales liées au festival d’accordéon qui donne à l’événement son atmosphère si particulière, entre nostalgie et joie de vivre !

Brocante des Belles Bretelles à Hergnies Chine, Terroir et Accordéon !

Le lundi 25 mai 2026 (Lundi de Pentecôte), le village d’Hergnies s’anime pour l’un de ses rendez-vous les plus attendus de l’année la Brocante des Belles Bretelles. Bien plus qu’un simple vide-grenier, cette journée est une véritable célébration de la culture locale et de la convivialité.

Dès l’aube, les rues se transforment en un immense terrain de jeu pour les chineurs, tandis que les notes d’accordéon s’invitent à la fête dans le cadre du Festival Hainaut Belles Bretelles.

Parcourez les étals de la Foire à la Bricole pour dénicher l’objet rare, le meuble vintage ou le souvenir d’enfance au détour d’une rue.

Rencontrez les producteurs locaux et laissez-vous tenter par les saveurs authentiques de notre région et profitez des animations musicales liées au festival d’accordéon qui donne à l’événement son atmosphère si particulière, entre nostalgie et joie de vivre ! .

Place de la République Hergnies 59199 Nord Hauts-de-France contact@bellesbretelles.com

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English :

Brocante des Belles Bretelles in Hergnies: China, local produce and accordions!

On Monday, May 25, 2026 (Whit Monday), the village of Hergnies comes alive for one of its most eagerly awaited events of the year: the Brocante des Belles Bretelles. Much more than a simple garage sale, this day is a true celebration of local culture and conviviality.

From dawn onwards, the streets are transformed into a huge playground for bargain hunters, while accordion notes join in the festivities as part of the Hainaut Belles Bretelles Festival.

Browse the stalls of the Foire à la Bricole to unearth that rare object, vintage piece of furniture or childhood memory just around the corner.

Meet the local producers and let yourself be tempted by the authentic flavours of our region, and enjoy the musical entertainment linked to the accordion festival that gives the event its very special atmosphere, between nostalgia and joie de vivre!

L’événement La Brocante des Belles Bretelles à Hergnies Hergnies a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Valenciennes