La brocante des châteaux : un événement chargé d’histoire Château de la Reine Margot Saint-Projet

La brocante des châteaux : un événement chargé d’histoire 20 et 21 septembre Château de la Reine Margot Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Venez découvrir et chiner des objets anciens provenant de différents châteaux

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le château propose a ses visiteurs une brocante (elle-même organisée par différents châteaux). Differents objets seront proposés à la vente : faïence, tableaux, petits meubles, bibelots, objets de curiositées, étains, cuivres, livres anciens, documents anciens, articles millitaires, art tribal, objets d’Asie…

Sur place également, un jardin à la française de 3 hectares à visiter gratuitement.

Un film sur l’histoire du château tournera en continu dans le hall d’acceuil. tout un lot d’objets pouvant faire votre bonheur sera exposé.

Château de la Reine Margot Château de la reine Margot, 82160 Saint-Projet Saint-Projet 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 83 97 19 63 http://www.saint-projet.com Château construit à la fin du XIIIe siècle. Ancienne forteresse qui a la particularité d’avoir hébergé la reine Margot et le roi Louis XIII. Visite de 15 pièces meublées d’époque ; les appartements de la reine ; parc à la française de 3 hectares ; 2 magasins. De Montauban, direction Caussade puis D26 direction Villefranche-de-Rouergue.

© Philippe Bergaul