LA BROCANTE DES HALLES Béziers 25 juin 2025 07:00

Hérault

LA BROCANTE DES HALLES Place Pierre Sémard Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25

fin : 2025-06-25

Date(s) :

2025-06-25

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

Venez découvrir notre grande brocante avec de nombreux exposants ! Chinez des trésors uniques dans une ambiance conviviale.

Ne manquez pas notre grande brocante avec de nombreux exposants! Profitez d’une ambiance conviviale pour chiner des trésors uniques et découvrir des objets rares.

Entrée libre, restauration sur place. .

Place Pierre Sémard

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36

English :

Come and discover our large-scale flea market with numerous exhibitors! Find unique treasures in a friendly atmosphere.

German :

Entdecken Sie unseren großen Flohmarkt mit vielen Ausstellern! Stöbern Sie in einer geselligen Atmosphäre nach einzigartigen Schätzen.

Italiano :

Venite a scoprire il nostro grande mercato delle pulci con tanti espositori! Cercate tesori unici in un’atmosfera amichevole.

Espanol :

Venga a descubrir nuestro gran mercadillo con multitud de expositores Busque tesoros únicos en un ambiente agradable.

L’événement LA BROCANTE DES HALLES Béziers a été mis à jour le 2025-06-21 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE