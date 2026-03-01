La brocante geek Salle des sports Pierre Mousset COSEC Longwy

La brocante geek

Salle des sports Pierre Mousset COSEC 1 rue de Boismont Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-22

Brocante geek La Wonder Otaku .

Nombreux stands de vendeurs diversifiés, animations Geek, quiz, blind-tests et restauration sur place.Tout public

Salle des sports Pierre Mousset COSEC 1 rue de Boismont Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 41 44 18 13 passionjaponfrance54@gmail.com

La Wonder Otaku geek fair.

Numerous and varied vendor stalls, Geek entertainment, quizzes, blind-tests and on-site catering.

