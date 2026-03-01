La brocante geek Salle des sports Pierre Mousset COSEC Longwy

La brocante geek

La brocante geek Salle des sports Pierre Mousset COSEC Longwy dimanche 22 mars 2026.

La brocante geek

Salle des sports Pierre Mousset COSEC 1 rue de Boismont Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 10:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :
2026-03-22

Brocante geek La Wonder Otaku .
Nombreux stands de vendeurs diversifiés, animations Geek, quiz, blind-tests et restauration sur place.Tout public
0  .

Salle des sports Pierre Mousset COSEC 1 rue de Boismont Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 41 44 18 13  passionjaponfrance54@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Wonder Otaku geek fair.
Numerous and varied vendor stalls, Geek entertainment, quizzes, blind-tests and on-site catering.

L’événement La brocante geek Longwy a été mis à jour le 2026-03-03 par OT DU GRAND LONGWY