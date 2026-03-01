La brocante geek Salle des sports Pierre Mousset COSEC Longwy
La brocante geek Salle des sports Pierre Mousset COSEC Longwy dimanche 22 mars 2026.
Salle des sports Pierre Mousset COSEC 1 rue de Boismont Longwy Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche 2026-03-22 10:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
2026-03-22
Brocante geek La Wonder Otaku .
Nombreux stands de vendeurs diversifiés, animations Geek, quiz, blind-tests et restauration sur place.Tout public
Salle des sports Pierre Mousset COSEC 1 rue de Boismont Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 41 44 18 13 passionjaponfrance54@gmail.com
English :
La Wonder Otaku geek fair.
Numerous and varied vendor stalls, Geek entertainment, quizzes, blind-tests and on-site catering.
L'événement La brocante geek Longwy a été mis à jour le 2026-03-03 par OT DU GRAND LONGWY