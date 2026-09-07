La broderie à travers le monde, Bibliothèque – Au fil des mots, Gouesnach

dimanche 20 septembre 2026 · Bibliothèque - Au fil des mots · Gouesnach

Informations pratiques

La broderie à travers le monde Dimanche 20 septembre, 10h00 Bibliothèque – Au fil des mots Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition de pièces de broderies de Pascal Jaouen, démonstrations, ateliers.

Bibliothèque – Au fil des mots 13 bis route de Bénodet 29950 Gouesnach Gouesnach 29950 Finistère Bretagne 0298547588 https://gouesnach.bibenligne.fr/ https://www.facebook.com/BiblioGouesnach/?ref=embed_page

Carte blanche à Pascal Jaouen

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